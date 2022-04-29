مقتل مسؤول مكتب الحزب الشيوعي في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية

2022/04/29 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل عضو في الحزب الشيوعي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المعلومات الاولية تشير الى حدوث شجار قرب احد المطاعم بقضاء الشطرة نتيجة خلافات سابقة بين طرفي الشجار (نسابة) ما أدى الى مسؤول مكتب الحزب الشيوعي في عزيز الخفاجي".

وأضاف، أن "الشجار اسفر ايضا عن اصابة ابنه مصطفى عزيز".

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