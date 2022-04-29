بالفيديو.. احتراق مخازن داخل الحرم الرضوي في مدينة مشهد بإيران

2022/04/29 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مؤسسة أستان قدس رضوي للعلاقات العامة، اليوم الجمعة، عن ان الحريق الذي تسببت به غسالة كهربائية في مرقد الإمام الرضا (ع) لم يتسبب في أي ضرر.

وأضافت أستان قدس رضوي للعلاقات العامة في بيان، انه " لحظات اشتعلت النيران في إحدى غسالات الحرم الرضوي المقدس في باحة آزادي ، وسرعان ما أخمدتها فرق الإطفاء".

واوضحت، ان "الحريق لم يسفر عن وقوع اصابات ومازال التحقيق جاريا".

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