2022/04/29 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامر الجابري | مدير إعلام الأنواء الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DzCZc0rnu3U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عامر الجابري | مدير إعلام الأنواء الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عامر الجابري | مدير إعلام الأنواء الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).