2022/04/29 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة وثيقة: طلب رسمي لاستثناء ذوي المهن الصحية في ديالى من قانون الموازنة أولاً على ايرث نيوز.

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