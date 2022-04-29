البرازيل تبني أكبر تمثال للمسيح في العالم.. ارتفاعه 43 مترا (صور)

2022/04/29 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصبح هناك منافس لتمثال المسيح الشهير في ريو دي جانيرو، فقد بنت بلدة إنكانتادو الصغيرة في البرازيل تمثالا للمسيح أطول منه لجذب السياحة.ويحمل التمثال الجديد اسم “المسيح الحامي”، ويبلغ ارتفاعه 43 مترا، بينما يبلغ ارتفاع تمثال ريو 38 مترا، والارتفاع في كلتا الحالتين يشمل القاعدة.وقال روبيسون جونزاتي، نائب رئيس الجمعية التي […]

ظهرت المقالة البرازيل تبني أكبر تمثال للمسيح في العالم..



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