شاهد كعكة تعود لصاحبتها بعد 77 عامًا من الاختفاء.. في عيد ميلادها الـ90

2022/04/29 | 23:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت ميري ميون على هدية خاصة من الجيش الأمريكي يوم الخميس وهي عبارة عن كعكة عيد ميلاد لتحل محل تلك التي أخذها الجنود من منزلها قبل 77 عامًا.

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