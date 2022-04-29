أدوية سامراء تطالب بإدراج موظفي العقود ضمن تخصيصات الأجور اليومية

2022/04/29 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيدي طالبت الشركة العامة لمعامل أدوية سامراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بادراج موظفي العقود ضمن تخصيصات الأجور اليومية.وقال مدير عام الشركة العامة لمعامل ادوية سامراء خالد محي الدين لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "طالب الامانة العامة لمجلس الوزراء بادراج موظفي عقود شركة ادوية سامراء ضمن التخصيصات الخاصة بالاجور اليومية ليتسنى لنا دفع رواتبهم".وأضاف: ان "الشركة مستمرة بدفع رواتب موظفيها من مواردها الذاتية وهذا يمثل عائق كبير امام موارد الشركة وامكانياتها المالية".

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