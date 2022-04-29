السلطات الأوكرانية تشن حملة ملاحقة لـ

2022/04/29 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني أنه فتح أكثر من 200 قضية جنائية تتعلق بتعاون أوكرانيين مع القوات الروسية.

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