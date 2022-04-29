2022/04/29 | 23:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتراق مخازن داخل الحرم الرضوي في مدينة مشهد بإيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/29 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتراق مخازن داخل الحرم الرضوي في مدينة مشهد بإيران) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتراق مخازن داخل الحرم الرضوي في مدينة مشهد بإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).