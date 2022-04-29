زراعة كردستان تمنح صلاحيات للمحافظات والإدارات المستقلة لمواجهة الجفاف

2022/04/29 | 23:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن تفويض بعض الصلاحيات للمديريات العامة في المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم لمواجهة الجفاف.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة /المعلومة/، انه “بهدف تقليل الروتين وتسهيل إجراءات العمل من أجل مواجهة الجفاف الذي تمر به مناطق الإقليم بسبب قلة الأمطار تقرر منح […]

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