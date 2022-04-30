اتحاد الكرة يحدد موعد انتقالات الدوري النسوي

2022/04/30 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد بدء وإغلاق سوق الانتقالات للدوري النسوي.وذكر الاتحاد في بيان ان “اللجنة النسويّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، قررت فتحَ باب انتقال اللاعبات بين الأنديةِ للفترة من 1 أيار ولغاية 1 حزيران”.وبين ان “الانتقال يكون مشروطاً بحصولِ اللاعبة على الاستغناءِ من آخر نادٍ مثّلته، وذلك لفسحِ […]

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