2022/04/30 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحقق الزوراء انتصارا على نفط البصرة بهدفين لهدف في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 29 من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل لفريق الزوراء كل من مهدي كامل وأحمد سرتيب في الدقائق (3 و44) بينما سجل لفريق نفط البصرة باتريك نجومبي في الدقيقة (53).ويعد هذا الانتصار الأول للزوراء بعد مرور 7 جولات في الدوري الممتاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يعود لسكة الانتصارات في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يعود لسكة الانتصارات في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).