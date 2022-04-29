2022/04/30 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، بأغلبية ساحقة تشريعًا سيسمح بتزويد أوكرانيا بالعتاد العسكري بشكل سريع على سبيل الإعارة لمواجهة الغزو الروسي، ويستند إلى قانون مكن من هزم الزعيم الألماني النازي، أدولف هتلر، في الحرب العالمية الثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الإعارة والتأجير" ساهم في هزيمة النازية.. ما القانون الذي أقره الكونغرس لمساعدة أوكرانيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الإعارة والتأجير" ساهم في هزيمة النازية.. ما القانون الذي أقره الكونغرس لمساعدة أوكرانيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).