2022/04/30 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حذرت وزارة الصحة من استمرار الجزر العشوائي للمواشي وتسبّبه بانتشار الأمراض ومنها "الحمى النزفية"، فيما سلطت الضوء على أعراض "الحمى النزفية" وطرق انتقالها.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة الدكتور هيثم العبيدي في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحمى النزفية ينتقل عن طريق التماس مع المواشي، أو الدم ورذاذه بالاستنشاق، أو من خلال لدغة (القراد) المتواجد على جلود الحيوانات".

وأضاف، أنَّ "أهم أسباب المرض يكمن بالذبح العشوائي للمواشي، لذا ينبغي الاعتماد على المجازر النظامية بإشراف ومتابعة دائرة البيطرة ووزارة الصحة، إلى جانب التنسيق مع الداخلية والدوائر البلدية بشكل عاجل للحد من انتشار الجزر غير النظامي".

ودعا العبيدي أصحاب محال القصابة والمجازر، إلى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء ملابس ذات أكمام طويلة بألوان فاتحة من أجل ملاحظة ظهور حشرة القراد عليها، وكذلك يجب على ربات البيوت التعامل مع اللحوم بارتداء الكفوف واستخدام آلة خاصة بقطعها".

وأوضح أنَّ "العديد من الحالات لا تظهر عليها الأعراض وبالتالي تكون مصدراً ناقلاً للمرض، ففي حالة ظهور أعراض تشابه الانفلونزا من صداع وآلام في البطن وحمى شديدة وتقيؤ لمدة خمسة أيام، يجب مراجعة الطبيب بأسرع وقت وإلا ستبدأ مرحلة الخطر وهي النزف الشديد في الأوعية الدموية الدقيقة واللثة والعينين والأذنين، إذ تصل نسبة الوفيات بهذا المرض إلى 60 بالمئة"، بحسب قوله.

وأشار العبيدي إلى "تنفيذ فرق تعزيز الصحة حملات توعوية في جميع مناطق بغداد والمحافظات بشأن الحمى النزفية ومتابعة محال القصابة وبائعي المواشي وتوعيتهم بخطورة المرض وأسباب انتشاره والالتزام بالتعليمات والإرشادات بكيفية مكافحته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حددت سبب انتشارها.. الصحة تتحدث عن أعراض "الحمى النزفية" وطرق انتقالها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حددت سبب انتشارها.. الصحة تتحدث عن أعراض "الحمى النزفية" وطرق انتقالها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).