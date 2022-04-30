في مناطق مختلفة.. مقتل شخصين واصابة اخر في ميسان

2022/04/30 | 00:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني في ميسان ١..شخصاً اطلق النار على شقيقته في قضاء قلعة صالح جنوب شرق محافظة ميسان ، بسبب خلاف على الميراث ، ما ادى الى وفاتها في الحال ، ولاذ الجاني بالفرار ٢..رصاصة طائشة تسببت بمقتل مواطن في منطقة ابو رمانة بمدينة العمارة مركز المحافظة ، تم نقل الجثة الى الطب العدلي […]

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مقتل شخصين واصابة اخر في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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