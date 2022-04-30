2022/04/30 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I9cXrg2sHf0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كتاب الميزان : الضغوطات الاخيرة هدفها تفكيك التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كتاب الميزان : الضغوطات الاخيرة هدفها تفكيك التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).