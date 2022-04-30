2022/04/30 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم رئيس البرلمان البريطاني، الجمعة، إن عضو البرلمان عن حزب المحافظين، نيل باريش تمت إحالته إلى لجنة المعايير بمجلس العموم للتحقيق معه بشأن مزاعم مشاهدته مواد إباحية في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان بريطانيا يتخذ قرارا بحق نائب بعد مزاعم مشاهدته مواد إباحية في المجلس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان بريطانيا يتخذ قرارا بحق نائب بعد مزاعم مشاهدته مواد إباحية في المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).