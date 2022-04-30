2022/04/30 | 00:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- أحمد سميسم انفردت قناة العراقية العامة في شهر رمضان المبارك بعرض برنامج استقصائي يحمل أسم "رفقة" من إعداد وتقديم كريم السيد والذي يسلط الضوء بمعلومات جديدة لكل محافظة من محافظات العراق من قصص واسرار وخبايا وحكايات وشواهد التي لم تصلها الكاميرا من قبل، لإنعاش الذاكرة والسياحة عبر إرث العراق الحضاري والتاريخي. وقال مقدم البرنامج كريم السيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "فكرة عرض برنامج (رفقة) كان ضرورياً لاسيما عبر الإعلام الرسمي المتمثل بشبكة الإعلام العراقي كوننا بحاجة الى تعزيز الهوية الوطنية وتذكير الجمهور برموزنا الثقافية وشواخصنا ومعالمنا وعمقنا الحضاري واعتزازنا بقيمة أرض العراق وتأريخها".وأضاف، انه "من خلال برنامج (رفقة) استطعنا ان ننافس بالمعلومات التي يكتنزها البرنامج ويقدمها على طبق من ذهب الى الجمهور وارضاء ذائقته وشغفه وسط صخب البرامج التلفزيونية الرمضانية المختلفة التي قد تكون بعضها محبطة للجمهور".وأشار الى ان "فكرة البرنامج تتلخص في التنقل بين محافظات العراق من الشمال الى الجنوب من اجل البحث والتحري عن قصص واحداث تدهش المشاهد حين يسمعها لأول مرة من خلال شاشة قناة العراقية العامة، كالحدث المميز حين كشفنا للمشاهدين عن وجود منزل الروائية الإنجليزية الشهيرة (أجاثا كريستي) في بغداد كان حدثاً مدهشاً، وقرية في كردستان تحرم التدخين وأخرى تحرم قتل الحيوانات واكتشاف المدينة المفقودة في البصرة واحداث مشوقة كثيرة".وتابع السيد: "حرصنا ان نقدم برنامج رفقة بأسلوب محبب بعيد عن لغة التعالي والمصطلحات الأدبية التي قد لا تفهم من كل الجمهور"، مؤكداً ان البرنامج حاز على نسبة مشاهدات عالية"، موضحا: "بأن حلقات البرنامج سيتم اعادتها بعد شهر رمضان المبارك لفسح المجال لمن فاتته المشاهدة ومن المؤمل ان يكون للبرنامج موسماً ثانياً في السنة القادمة".

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