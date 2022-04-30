سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورج في الدوري الفرنسي

2022/04/30 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعادل فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، مع ستراسبورج مضيفه 3-3 خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي.وسجل أهداف ستراسبورج كل من كيفن جاميرو عند الدقيقة الثانية وماركو فيراتي، لاعب سان جيرمان، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 75 وأنتونتي كاسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.[…]

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