2022/04/30 | 01:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lggtrYpOs_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف عن تاريخ انتهاء عصر النفط وأهمية الصندوق السيادي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف عن تاريخ انتهاء عصر النفط وأهمية الصندوق السيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).