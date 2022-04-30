الداخلية الكويتية تنفي تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الاقليمية

2022/04/30 | 01:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة الداخلية، الجمعة، صحة مايتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الاقليمية الكويتية.واوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني، وتابعته وكالة ايرث نيوز، بأن “قوات خفر السواحل لم تسجل اي تواجد للقطع البحرية المتداولة”، مشيدة في […]

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