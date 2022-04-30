بتوجيه من الكاظمي.. اعتقال متهمين اثنين بمقتل مواطن بناحية الابراهيمية في بابل

2022/04/30 | 01:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== تابع السيد القائد العام للقوات المسلحة باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن في ناحية الابراهيمية بمحافظة بابل جراء مشاجرة حصلت في الناحية.حيث وجه سيادته بالقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على متهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف حسب قرار السيد قاضي التحقيق.كما […]

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اعتقال متهمين اثنين بمقتل مواطن بناحية الابراهيمية في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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