الكاظمي يوجه بالقبض على مرتكبي جريمة قتل مواطن في بابل

2022/04/30 | 01:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بالقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطن في محافظة بابل.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن في ناحية الابراهيمية بمحافظة بابل جراء مشاجرة حصلت في الناحية، حيث وجه بالقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة".وأضافت، أن "الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف حسب قرار قاضي التحقيق، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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