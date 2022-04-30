التهديدات النووية

2022/04/30 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظراً لكون روسيا عاجزة عن تحقيق نصر سريع في أوكرانيا، ألمحت موسكو إلى احتمال استعمال الأسلحة النووية.هل هذا تهديد حقيقي؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى أوكرانيا وأوروبا والعالم؟

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