الإعلام الأمني: القبض على منفذي جريمة ناحية الابراهيمية في بابل

2022/04/30 | 01:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن القاء القبض على منفذي جريمة القتل في ناحية الابراهيمية في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن في ناحية الابراهيمية بمحافظة بابل جراء مشاجرة حصلت في الناحية".واضافت انه "وجه بالقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على متهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

واشارت الخلية الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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