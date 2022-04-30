رئيس الوزارء يقرر ولا أحد يمتثل لقراره (فيديو)

2022/04/30 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناشد احد منتسبي وزارة الدفاع، للعودة الى دوامه، مبينا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على عودته لكن لا يوجد احد يمتثل لقراره وينفذه.

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