الكويت تنفي تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الإقليمية

2022/04/30 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

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نفت وزارة الداخلية الجمعة، صحة مايتم تداوله في بعض وسائل التواصل￼￼ الاجتماعي من مقاطع حول تواجد قطع بحرية عراقية مسلحة في المياه الاقليمية الكويتية.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بأن قوات خفر السواحل لم تسجل اي تواجد للقطع البحرية المتداولة.

واشادت في الوقت ذاته بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبدالله.

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