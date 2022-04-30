حكايات من الفولكلور الكردي - الدب الممتن - ماجد الحيدر

2022/04/30 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الدب الممتنترجمة ماجد الحيدريحكى أن صياداً اعتاد أن يخرج كل يوم للصيد في البراري والجبال.



في أحد الأيام صادف في طريقه دباً فأراد أن يقتله ، لكن الدب استلقى على ظهره ورفع كفيه الى الأعلى كما لو كان يتوسل اليه.



عطف الصياد على الدب وامتنع عن قتله.



انتصب الأخير قائماً وأمسك الرجل من يده وأخذ يقتاده بعيدا.



قال الصياد لنفسه:- قسماً بالله، هذا الدب يريد مني أن أفعل شيئًا من أجله.سارا ......





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