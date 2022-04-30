2022/04/30 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ونوابه، الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل الإمارات لتعزيز العلاقات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل الإمارات لتعزيز العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).