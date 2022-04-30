البنتاغون يعلن البدء في تدريب القوات الأوكرانية بألمانيا

2022/04/30 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية أمريكية بألمانيا.

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