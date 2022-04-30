إشبيلية يهدر نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل بطاقة دوري الأبطال

2022/04/30 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدر إشبيلية نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل بطاقة مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره قادش 1-1 في دربي "الأندلس" الجمعة، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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