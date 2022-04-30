2022/04/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والعصر – محمد صالح البدراني لا أبغي من كتابة هذا المقال إلا توضيح أمور الارتقاء بالنفس والترفع عنها أمرا تقتضي الضرورة وجوده لمسار صحيح في الحياة، فهو يحتمل أن يكون وجها من الأوجه وليس شامل الفكرة كلها.التناقضات الكلامية: عندما نرى من يدعو إلى القيم نلتف حوله عادة برغبة مثالية في البحث عن النقاء البشري، […]

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