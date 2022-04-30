2022/04/30 | 01:54 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مؤشّرات إعادة إنتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا – ادهم ابراهيم في يوم 24نيسان / ابريل أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية ، بنسبة 58.54% من الأصوات ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي حصلت على (41.46?) من الاصوات .
وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان “نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا”.
وفي الحقيقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشّرات إعادة إنتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا – ادهم ابراهيم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان “نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا”.
وفي الحقيقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشّرات إعادة إنتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا – ادهم ابراهيم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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