2022/04/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشّرات إعادة إنتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا – ادهم ابراهيم في يوم 24نيسان / ابريل أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية ، بنسبة 58.54% من الأصوات ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي حصلت على (41.46?) من الاصوات .وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان “نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا”.وفي الحقيقة […]

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