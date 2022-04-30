2022/04/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستوفر والبيضة – حيدر محمد الوائلي من أوائل من اكتشف أمريكا قبائل من ايسلندا اشتهروا بمسمى الفايكنغ (Vikings) ولكن كان قد وصلها قبلهم بحارة من الصين ومستكشفين من الهند، لكنها كانت رحلات لم تشتهر.ارتبط اكتشاف أمريكا بإسم (كريستوفر كولومبس) الذي كان يبحث عن طريق تجاري (أقصر) من طريق الحرير (البري) مع الصين مستخدماً الممر […]

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