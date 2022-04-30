وطني السلة يحط رحاله في بغداد

2022/04/30 | 01:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة، معسكره التدريبي الداخلي في محافظة دهوك.واستمر المعسكر عشرة ايام بواقع وحدتين تدريبيتين، حيث كشف المعسكر جميع الخطوط التي كان يحتاجها المدرب من خلال المعايشة و تشخيص الايجابيات و السلبيات للوقوف عليها.وقال مدرب المنتخب الوطني محمد النجار في بيان لاتحاد السلة ان “المنتخب و ضع قدمه في […]

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