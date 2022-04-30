2022/04/30 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإقليم يوفّر حياة كريمة للشاعر الغنائي كاظم السعدي اربيل – الزمان اوعز رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ،بتوفير حياة كريمة للشاعر الغنائي كاظم السعدي ، في ربوع اربيل .وكان السعدي المعروف بقصائده الغنائية الوطنية، يقيم في دولة الامارات قبل اختيارعائلته المنفى في الولايات المتحدة واضطراره للعودة الى بغداد ثم لجوئه الى دار لرعاية المسنين […]

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