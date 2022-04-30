2022/04/30 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الإعلامية والثقافية تنعى عبد الأمير الحمداني الناصرية – باسم الركابي شيعت الناصرية امس ، احد اعلامها الاثاريين ،وزير الثقافة السابق عبد الامير الحمداني الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 55 عاماً إثر مرض عضال.فيما عزت الرئاسات الثلاث بوفاة الحمداني ،مستذكرة جهده الذي كرسه في خدمة العراق.وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة […]

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