2022/04/30 | 02:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شايب عمرة 77 سنه يبجي لأن ماكو شغل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: cIFnCJfUr5k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شايب عمرة 77 سنه يبجي لأن ماكو شغل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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