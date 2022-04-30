2022/04/30 | 02:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cIFnCJfUr5k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شايب عمرة 77 سنه يبجي لأن ماكو شغل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شايب عمرة 77 سنه يبجي لأن ماكو شغل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).