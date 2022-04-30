المنتخب الوطني لكرة السلة يختتم معسكره التدريبي في دهوك

2022/04/30 | 02:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأختتم المنتخب الوطني لكرة السلة، معسكره التدريبي الداخلي في محافظة دهوك.وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخب الوطني لكرة السلة اختتم معسكره التدريبي الداخلي في محافظة دهوك و الذي استمر عشرة ايام بواقع وحدتين تدريبيتين حيث كشف المعسكر جميع الخطوط التي كان يحتاجها المدرب من خلال المعايشة و تشخيص الايجابيات و السلبيات للوقوف عليها ."وقال مدرب المنتخب محمد النجار، بحسب البيان، ان "المنتخب وضع قدمه في الطريق الصحيح و استفادتنا كانت كبيرة في المعسكر من أجل وضع النقاط على الحروف ." وتابع البيان: "كما سيباشر المنتخب وحداته التدريبية في قاعة الشعب للالعاب الرياضية بعد عطلة عيد الفطر المبارك".

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