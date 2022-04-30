رحلة الصقور.. والفشل الآسيوي !

2022/04/30 | 02:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

ليس تبريراً أو بحثاً مِنا عن مسوّغٍ

واقعي ومنطقي لخروج فريق القوة الجوية

من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة

القدم 2022، لكن ما حصل من إهدارٍ لواحدةٍ

مِن أكثرِ الفرصِ سهولةً للتأ

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