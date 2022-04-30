مواطنون لا رعايا

2022/04/30 | 02:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في مرات كثيرة لا أعرف ماذا أفعل حين

أقرأ ما يكتبه بعض المحسوبين على مهنة

الصحافة، هل أضحك من العبث والكوميديا

السوداء، أم أصمت من شدة الكآبة والحزن،

من أبرز المضحكات والمبكيات التي

حاص

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