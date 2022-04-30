2022/04/30 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: الصباح

تعهَّدت حكومة إقليم كردستان، أمس الجمعة، بإعادة تأهيل نفق دربنديخان في محافظة السليمانيَّة الذي لحقت به أضرار فادحة جرَّاء اندلاع حريق في عدد من السيارات داخله.

وزار وفد من حكومة الإقليم برئاسة وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم في وقت سابق من اليوم النفق للاطلاع على الأضرار التي لحقت به.

وقال عبد الكريم، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارة النفق: إنَّ الوزارة استحصلت منذ مدَّة موافقة وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم من أجل إعادة تأهيل النفق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهيل نفق دربنديخان ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهيل نفق دربنديخان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).