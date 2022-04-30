تلك راس القليعة - نجيب طلال

2022/04/30 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_طلال إشــارة :مبدئيا؛ فدوافع كتابة هذا ؛ ما هو إلا إحساس غريب؛ بأنني عِـشت لحظات انفصام فكري واجتماعي ؛ بين ما تلتقطه بصيرتك بشكل متدارك ويومي تقريبا ؛ ففي المتاجر الكبرى أرى وترى ونرى عربات مجرورة من لدن سيدات وأزوجهم من ورائهم يجرون ويلات أيامهم ولكن في راس القليعة صور خاصة؛ وعالم متفرد ؛ عالم ينسج أمامك نصوصا صامتة ؛ ولكنها ناطقة بمشهديتها؛ مشهدية ساخنة ، تحرك خلايا التفكير؛ وإن كانت راكدة ......





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