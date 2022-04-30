الاصلاح والثورة في تاريخ الفكر الاشتراكي - فرحان قاسم

2022/04/30 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرحان_قاسم مقدمة اختلف الباحثون في تحديد مفهومي " الإصلاح " و " الثورة " .



ويعود السبب في هذا الاختلاف كما اظن الى عاملين : الأول هو قدم ظهورهما في المجتمع – كفكر وحركات وليس كمفاهيم - اذ رافقا ظهور الاستغلال والتمايز الطبقي في المجتمع ، ويمكن ان نقول بان تاريخ الفكر الاشتراكي والحركات الاشتراكية هو تاريخ الصراع بين الطبقات المهيمنة المستغلة والطبقات المقهورة والمغلوبة على امرها ، تاريخ الصراع ......





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