الإعلام الامني تعلن القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطن في بابل

2022/04/30 | 02:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، السبت، القاء القبض على مرتكبي جريمة قتل مواطن في بابل.

وقالت الخلية في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادثة مقتل مواطن في ناحية الابراهيمية بمحافظة بابل جراء مشاجرة حصلت في الناحية".

واضاف "حيث وجه بالقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على متهمين اثنين بهذا الحادث وايداعهما التوقيف حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

وبينت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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