2022/04/30 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يعمد إلى المبالغة في أرقام قتلى خصمه لعكس الهدف ذاته، أي زعزعة الثقة الشعبية وتحطيم الروح القتالية لدى العدو، كما في الحرب الروسية الجارية على أوكرانيا، التي لوحظ أن كلا الجانبين الروسي والأوكراني انتهجا خلالها مثل هذه السياسة، عمداً وبوضوح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب على الشباب ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب على الشباب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).