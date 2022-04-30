شرطة ذي قار توضح تفاصيل الأحداث في قضاء سوق الشيوخ

2022/04/30 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعأوضحت قيادة شرطة محافظة ذي قار، تفاصيل الأحداث في قضاء سوق الشيوخ.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "شخصا قتل إثر مشاجرة بين بيتين متجاورين في قضاء سوق الشيوخ"، مبينة أنه "تم القاء القبض على 6 أشخاص من أحد طرفي المشاجرة".وأضافت، أن "قواتنا الأمنية لا تزال في المنطقة المحددة من أجل تأمينها".

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