مرَج بتربة نُعنع . - حسن ابراهيمي

2022/04/30 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي مرة أخرى أخصب خطوة اشتعال فحم بمدرج الدجى .لأطعم غيثا يناجي لسان طير على جبهة الصدى .ليل قمطرير ساعته تزهر على هزات البهاء .شهيا ككدر رعديعكرد الرماةعدسة التردد يُنعنعون نشيدا أرجوانيا تدثر كفصل النماء .للعنقاء مهماز يمصر كمينا في السر يعبث بجَمهرة تُعبٌد الطر ......





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