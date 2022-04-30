الخارجية الأميركية تدين

2022/04/30 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بشدة الفظائع التي وثقها شريط فيديو للإطلاق النار على مدنيين معصوبي الأعين وغير مسلحين من قبل مسؤول في نظام بشار الأسد.

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