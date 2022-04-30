2022/04/30 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل صحفية بضربة روسية على كييف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل صحفية بضربة روسية على كييف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل صحفية بضربة روسية على كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).